شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 شهيداً

أسرى فلسطين: ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 شهيداً
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن عدد شهداء الحركة الأسيرة، ارتفع ليصل إلى 223 شهيداً، وذلك بعد استشهاد الأسير نور البرغوثي (23 عاماً)، من قرية عابود قضاء رام الله، في سجن (النقب) نتيجة تأخر نقله للمستشفى.

وحمَّل أسرى فلسطين، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير البرغوثى، نتيجة الاستهتار بحياته والتأخر في نقله للمستشفى؛ لأكثر من نصف ساعة، بعد أن تعرض لحالة إغماء في قسم 25 بسجن (النقب) الصحراوي، إثر تردى وضعه الصحي في الآونة الأخيرة دون تقديم علاج مناسب من قبل إدارة السجون.

وبين أسرى فلسطين، بأن الأسير البرغوثي، كان اعتقل عام 2016، وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة ثماني سنوات، وكانت تراجعت صحته في الشهور الأخيرة، ورفض الاحتلال عرضه على طبيب مختص، حيث أصيب مساء أمس، بحالة إغماء شديدة، أثناء تواجده في الحمام في غرفة رقم 15 بسجن النقب، ورفض الاحتلال إخراجه في بداية الأمر، وبعد أن قام الأسرى بالطرق على الأبواب والتكبير، اضطر الاحتلال لنقله إلى المشفى، حيث ارتقى شهيداً صباح اليوم نتيجة الإهمال.

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