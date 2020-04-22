الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدين إبراهيم هلسة ونور البرغوثي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة الجهاد الإسلامي: إنها تنعى "بمزيد من الثبات والتحدي واستمرار الجهاد المقدس، الشهيد الأسير نور جابر البرغوثي، ابن رام الله البطولة والثورة، والشهيد البطل إبراهيم محمد هلسة، ابن القدس المرابطة والمنتفضة، ونشيد بعمله الفدائي المقاوم".



وذكرت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" "أن "استمرار مواكب الشهادة، يؤكد على عطاء شعبنا وتواصل نضاله وجهاده في وجه الاحتلال، رغم فظاعة وإرهاب هذا العدو، وفي هذا المقام نؤكد أن الاستمرار في سياسة الإهمال الطبي تجاه أسرانا، هي جريمة حرب، وتعمد منظم من الاحتلال، يستهدف قتل الرح الثائرة لدى الإنسان الفلسطيني، والتصفية الجسدية، بحق الأسرى الثوار.



وأضافت: "أمام هذه السياسة الإرهابية، فإن شعبنا لن ينكسر، ومقاومتنا لن تغفر للاحتلال هذه الجرائم"، ونشيد بالعمل الفدائي البطولي لأبناء شعبنا في التصدي للإرهاب والاستيطان.



وختمت الجهاد الإسلامي بيانها بالقول: "لن نسمح للعدو أن يستغل الظروف الإنسانية لتمرير سياسة القتل وفرض الوقائع".