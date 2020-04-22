المطران حنا يُناشد أصحاب الضمائر الحية بضرورة الالتفات لمستشفيات القدس

مستشفى المطلع

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رام الله - دنيا الوطن

جدد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، مناشدته بضرورة الوقوف إلى جانب مستشفيات القدس في هذه الظروف الصعبة، وخاصة مستشفى (المقاصد) الذي يعاني من أزمة مالية خانقة، وخاصة في ظل وجود وباء (كورونا).



وقال في حديث تلفزيوني: أن مستشفيات القدس كافة، تقوم بدور ريادي في الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في المدينة المقدسة، كما وفي غيرها من المناطق واليوم مع وجود وباء (كورونا) إنما تزداد المسؤولية الملقاة على عاتق هذه المستشفيات والتي تعاني من أزمات مالية خانقة، لا سيما مستشفى المقاصد، والذي يعتبر من المؤسسات الطبية العريقة في المدينة المقدسة، كما وغيره من المؤسسات الطبية والمستشفيات الوطنية في القدس.



كما ناشد أصحاب الضمائر الحية، حيثما كانوا وأينما وجدوا، بأن يقفوا إلى جانب مستشفياتنا المقدسية والتي تتعرض لضغوطات الاحتلال وابتزازاته، وقد تكثفت هذه الضغوطات والابتزازات في الآونة الأخيرة، فلا يجوز السماح بأن تنهار هذه المؤسسات الطبية، وهذه المعاقل الوطنية العريقة في المدينة المقدسة.



وأعرب المطران حنا، عن أن يصل نداؤنا إلى كل مكان "فمستشفيات القدس تحتاج إلى من يؤازرها، ويقف إلى جانبها في هذه الظروف العصيبة".