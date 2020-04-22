شؤون فلسطينية

غنيم: تكامل الجهود سيمكننا من تجاوز مخاطر انتشار (كورونا) بمياه الصرف الصحي

غنيم: تكامل الجهود سيمكننا من تجاوز مخاطر انتشار (كورونا) بمياه الصرف الصحي
مازن غنيم
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، اليوم الأربعاء: إن تكامل الجهود، سيمكننا من تجاوز مخاطر انتشار (كورونا) بمياه الصرف الصحي.

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المكلفة من ممثلي وزارات الحكم المحلي، والصحة، وسلطة جودة البيئة، وبحضور منسق شؤون المحافظات، الحاج موفق دراغمة، لمتابعة الإجراءات الاحترازية في التعامل مع كافة القضايا، التي من شأنها منع انتشار وتفشي فيروس (كورونا) من خلال مياه الصرف الصحي. 

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوصيات اجتماع عدد من الوزراء، والذي عُقد للأخذ بنتائج الدراسات العالمية الأخيرة، والتي أثبتت وجود آثار لفيروس (كورونا) في مياه الصرف الصحي من خلال براز الأشخاص الُمصابين. 

وفي بداية اللقاء، أوضح غنيم المخاطر المتعلقة بصهاريج المياه والنضح، وضمان سلامة العاملين في محطات المياه والمعالجة، إضافةً إلى التحديات المتعلقة بالرعي بالقرب من مجاري سيول المياه العادمة، أو الري بمياه الصرف الصحي، كما تطرق إلى عدد من القضايا الأخرى التي تحتاج إلى تكامل الجهود في هذا الإطار، منها: النفايات الصلبة، وأهمية رفع وعي المواطنين بالتعامل مع هذه القضايا. 

وبناء على النقاشات التي تم تداولها، أفضى الاجتماع إلى جملة من الخطوات؛ لبدء العمل المشترك عليها، على رأسها وضع آليات تنفيذية، ودليل للإجراءات الاحترازية للجهات ذات العلاقة، والتي ستقوم بالتنفيذ بمختلف المهام المطلوبة، وبما يشمل الرقابة على كافة المرافق المائية، وأنظمة الصرف الصحي، وذلك من خلال تكاتف الجهود بين الوزارات المعنية. 

يذكر، أن سلطة المياه، أصدرت عدداً من التعاميم والإجراءات الاحترازية، بما بتعلق بالمياه والصرف الصحي، منذ إعلان الرئيس حالة الطوارئ، وضمن إجراءات الحكومة في اتخاد خطوات استباقية للحد من انتشار هذا الفيروس في فلسطين، وفي سبيل حماية وخدمة أبناء شعبنا.

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