ديوان الموظفين بغزة يُوضّح شكل الدوام الرسمي للموظفين في كافة الوزارات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة، عن موعد الدوام الرسمي للموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، خلال شهر رمضان المبارك للعام 1441 هــ/ 2020 م.



وقال ديوان الموظفين العام في بيان وصل "دنيا الوطن": إن دوام الموظفين الحكوميين، خلال شهر رمضان المبارك، يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثانية مساءً.