ديوان الموظفين بغزة يُوضّح شكل الدوام الرسمي للموظفين في كافة الوزارات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة، عن موعد الدوام الرسمي للموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، خلال شهر رمضان المبارك للعام 1441 هــ/ 2020 م.
وقال ديوان الموظفين العام في بيان وصل "دنيا الوطن": إن دوام الموظفين الحكوميين، خلال شهر رمضان المبارك، يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثانية مساءً.
أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة، عن موعد الدوام الرسمي للموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، خلال شهر رمضان المبارك للعام 1441 هــ/ 2020 م.
وقال ديوان الموظفين العام في بيان وصل "دنيا الوطن": إن دوام الموظفين الحكوميين، خلال شهر رمضان المبارك، يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثانية مساءً.
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