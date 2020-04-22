شؤون فلسطينية

حماس تُعلّق على عملية الدهس والطعن شرق بيت لحم

حماس تُعلّق على عملية الدهس والطعن شرق بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، على عملية الدعس والطعن شرق مدينة بيت لحم.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها تبارك "عملية الدعس والطعن البطولية" التي نفذها الشهيد البطل إبراهيم محمد علي هلسة (25 عامًا)، على حاجز الكونتينر الاحتلالي، شرق مدينة بيت لحم.

وزفت حماس الشهيد إبراهيم "الذي لبّى نداء الله والواجب بعمليته البطولية، وإن هذه العملية، تؤكد أن الضفة المحتلة، ما زالت تحمل المفاجآت للمحتل، الذي تواصل قيادته التشدق بشعارات الضم والتوسع الاستيطاني، والتي سيفشلها شعبنا بالمقاومة"، وفق البيان.

كما تقدمت بالتهنئة والمباركة من عائلة الشهيد، مؤكدة أن خيار المقاومة، سيستمر بسواعد أبناء شعبنا للرد على جرائم الاحتلال واعتداءاته.

وأكدت حماس، أن إعلانات الضم والتوسع لأراضي الضفة، التي أعلنتها حكومة الاحتلال، سيكون مصيرها الفشل مثل الإعلانات السابقة، فشعبنا هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فوق أرضه، وسيدافع عنها، وسيدفن جميع هذه المشاريع التي تولد ميتة.

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