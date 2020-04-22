(فدا): اغتيال نور البرغوثي جريمة حرب متعمدة

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رام الله - دنيا الوطن

دان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، بأشد العبارات، جريمة اغتيال الأسير نور البرغوثي، بعد تأخر إدارة سجون الاحتلال بإسعافه، إثر سقوطه مغمياً عليه بشكل متعمد، حيث كان فاقداً للوعي، وتم نقله للمستشفى، وهناك أعلن عن وفاته.



وأشار بسام حسونة، مسؤول ملف الأسرى في حزب (فدا)، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن البرغوثي، تعرض إلى إهمال طبي متعمد خلال فترة اعتقاله، ولم يتم تقديم الرعاية الطبية له داخل الأسر.



وأكد حسونة، أن حكومة الاحتلال، تتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الجريمة بحق الأسرى بشكل عام، والأسير البرغوثي بشكل خاص، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 223 شهيداً، والأسير الفلسطيني نور جابر البرغوثي، وهو من قرية عابود برام الله ، وكان في غرفة (10) قسم (26) بسجن النقب الصحراوي.