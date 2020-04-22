دولي

عمير بيرتس: لن أصوت لصالح ضم أراضٍ بالضفة الغربية

عمير بيرتس: لن أصوت لصالح ضم أراضٍ بالضفة الغربية
عمير بيرتس
رام الله - دنيا الوطن
صرح رئيس حزب (العمل) في إسرائيل، عمير بيرتس، أن حزبه لن يصوت لصالح ضم أراضٍ في الضفة الغربية، وسيعمل كل ما بوسعه لمنع مثل هذه الخطوة، وأي خطوة أخرى أحادية الجانب. 

وفي سياق رده على الانتقادات الموجهة إليه؛ لانضمامه إلى ائتلاف حكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، قال: إن البديل كان خوض جولة رابعة من الانتخابات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأضاف: أن حزب (العمل) رفض أن يكون شريكاً في حكومة ضيقة برئاسة نتنياهو، رغم تلقيه عروضاً سخية، لافتاً إلى أنه لأول مرة منذ عقد من الزمن، أصبح موعد مغادرة نتنياهو للحلبة السياسية معروفاً، وأن الأمر سيتم تحديده قانونياً". 

ومع ذلك، أوضح بيرتس، أنه لن ينضم إلى الحكومة إذا اتخذ مؤتمر حزب (العمل) مثل هذا القرار.

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