شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تدعو لتشكيل لجنة تحقيق بظروف جريمة إعدام الأسير نور البرغوثي

"الديمقراطية" تدعو لتشكيل لجنة تحقيق بظروف جريمة إعدام الأسير نور البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
حملت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإدارة السجون الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسير نور البرغوثي في سجن (النقب)، بعد تأخر إدارة السجون في تقديم العلاج اللازم له. 

وحذرت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من استمرار سياسة القتل البطيء والمتعمد، بحق الأسرى البواسل في سجون الاحتلال.

ونعت الجبهة الأسير نور البرغوثي، الذي استشهد صباح اليوم في سجن النقب في جريمة إسرائيلية نكراء، تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الإسرائيلي؛ ليرفتع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (223) شهيداً، وتتقدم بالتعازي لعائلته وذويه، وشعبنا الفلسطيني وكافة الأسرى البواسل.

وأوضحت الجبهة أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، متجاهلة الدعوات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش؛ للإفراج عن الأسرى والمعتقلين في السجون والزنازين المظلمة في إطار مواجهة جائحة (كورونا).

ودعت الجبهة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ لتشكيل لجنة تحقيق في ظروف استشهاد الأسير نور البرغوثي، والعمل على إنقاذ الأسرى قبل فوات الأوان بالإفراج الفوري عنهم وخاصة في ظل تفشي جائحة كورونا في دولة الاحتلال الإسرائيلي خشية من انتقالها لصفوف الأسرى.

وطالبت الديمقراطية بتطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بقضية الأسرى، وخاصة اتفاقية جنيف، القاضية بوقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، وتوفير العلاج اللازم لهم، والسماح للطواقم الطبية بزيارتهم، ومتابعة أوضاعهم الطبية دون أية مضايقات.

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