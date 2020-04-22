شؤون فلسطينية

"الأهلية للتأمين" و"الاتحاد للإعمار والاستثمار" و"التنمية" يوقعون اتفاقية بقيمة 212.400 شيكل

"الأهلية للتأمين" و"الاتحاد للإعمار والاستثمار" و"التنمية" يوقعون اتفاقية بقيمة 212.400 شيكل
رام الله - دنيا الوطن
وقعت شركة الأهلية للتأمين وشركة الاتحاد للإعمار والاستثمار ووزارة التنمية الاجتماعية اتفاقية لدعم صمود الأسر الفقيرة، تقوم بموجبها الشركتان بتوزيع 5,500 سلة غذائية بقيمة  212,400 شيكل على 5,500 أسرة فلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة من الأسر الأكثر تضررا جراء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، تحت عنوان "سلة الرحمن"، ضمن قوائم وزارة التنمية الاجتماعية.  

ووقع الاتفاقية في مقر الوزارة برام الله، وزيرالتنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، والسيد عدنان الصباح نائب المدير العام  لشؤون الانتاج والوكلاء لشركة الأهلية للتأمين بالنيابة عن الدكتور محمد السبعاوي رئيس مجلس إدارة الشركتين، بحضور السيدة نداء طويل ديسي الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة الاتحاد للإعمار والاستثمار، ووكيل وزارة التنمية الإجتماعية السيد داود الديك، والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية السيد أنور حمام، والسيد خير السرطاوي مدير دائرة الانتاج والفروع لشركة الأهلية للتأمين، والسيد بشار العزة عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار، والأنسة نبراس عرار من قسم العلاقات العامة في شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار.

هذا وستقوم شركتا الاتحاد للإعمار والاستثمار والأهلية للتأمين بتوزيع السلات الغذائية خلال اليومين القادمين في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب قوائم العائلات الأكثر تضررا والمسجلة رسميا لدى وزارة التنمية الاجتماعية، والتي يبلغ عددها 78 ألف عائلة حتى تاريخه.   

وثمّن مجدلاني هذه المبادرة، قائلا  بأن هذه الاتفاقية والاتفاقيات التي جرى توقعيها مع العديد من المؤسسات الأخرى، تشكل دَفعة حقيقية للوزارة، وستساعدها في مواجهة أزمة الانكشاف للعديد من الأسر، وللقطاعات الاجتماعية الأكثر تضرراً.

وأعرب عن الاعتزاز بمبادرة شركتي الأهلية للتأمين والاتحاد للإعمار والاستثمار التي تأتي في سياق المسؤولية الوطنية والاجتماعية، والتي تذهب لمساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة والأسر التي تعرضت للانكشاف جراء أزمة تفشي فيروس (كورونا)، مشيرا أن هذه الاتفاقية  تأتي تكريسا للجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص في مواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها في فلسطين، وتوفير موارد للدعم والصمود وشبكة الأمان الاجتماعي للشرائح المتضررة من هذا الوباء.

من جهته، قال د. محمد السبعاوي: إن إطلاق حملة "سلة الرحمن" يأتي من حرص شركتي الأهلية للتأمين والاتحاد للإعمار والاستثمارعلى المساهمة في المسؤولية المجتمعية والوطنية، وتوطيد التكاتف والتكامل بين مؤسسات القطاع العام والخاص تعزيزا لصمود أبناء شعبنا و رعاية لصحتهم وسلامتهم خلال أزمة (كورونا).

وشدّد على أن خروجنا في فلسطين من هذه الأزمة العالمية بأقل الأضرار يحتم علينا التعامل مع الأزمة كفرصة لأداء واجبنا الإنساني والأخلاقي كأفراد وكمؤسسات.

وهذه الحملة امتداد للسياسة التي أرساها المهندس خالد السبعاوي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار في الاسهام في دعم التنمية المجتمعية والوطنية.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه الخطوة جاءت إثر قيام الشركتين بالتبرع بحاويتين سعة عشرين قدم لكل حاوية تحتوي على قفازات وكمامات طبية لوزارة الصحة الفلسطينية بمبلغ نصف مليون شيكل.

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&#34;الأهلية للتأمين&#34; و&#34;الاتحاد للإعمار والاستثمار&#34; و&#34;التنمية&#34; يوقعون اتفاقية بقيمة 212.400 شيكل

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