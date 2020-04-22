خلية إدارة الأزمة لمكافحة انتشار (كورونا) بأريحا تدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات الجديدة

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رام الله - دنيا الوطن

دعت خلية إدارة الأزمة لمكافحة والحد من انتشار فيروس (كورونا) مواطني محافظة أريحا والأغوار إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة المتعلقة بالسماح لعدد من القطاعات وأصحاب المهن والقطاعات بالدوام الجزئي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء د. محمد اشتية، مؤكدة أن التسهيلات المتعلقة بعودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي وجزئي، ترتبط ارتباطا وثيقا بالالتزام بالشروط والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا) المستجد.



جاء ذلك خلال اجتماع خلية إدارة الأزمة لمكافحة والحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد برئاسة جهاد أبو العسل محافظ أريحا والأغوار في مقر المحافظة بحضور قادة الأجهزة الأمنية.



وأوضح أبو العسل، أن حماية صحة وأرواح المواطنين هي أولوية قصوى وعلى جميع القطاعات التي سمح لها بالعمل الانضباط والالتزام بالإجراءات الوقائية وبالمواعيد والأيام التي خصصت للقطاعات المختلفة، وذلك تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية على كل

القطاعات لضمان الالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية.



وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عدد من الموضوعات وآخر المستجدات المتعلقة بملف فيروس (كورونا) المستجد مؤكدين أن خلية إدرة الأزمة في حالة انعقاد دائم للتعامل مع كل يستجد بخصوص جائحة (كورونا)



وأهابت خلية إدارة الأزمة بجميع المواطنين في محافظة أريحا والأغوار بالالتزام الكامل المتعلق بمحدودية أوقات الحركة والتدابير والتعليمات الخاصة بسريان حالة الطوارئ، مؤكدين أن الالتزام هي الوسيلة الوحيدة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.