نقابة الصحفيين تبدأ بتوزيع ملابس واقية من فيروس (كورونا) لصحفيي غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أنها ستبدأ بتوزيع ملابس واقية من فيروس (كورونا)؛ ابتداء من 26/4 لكافة الأعضاء المجددين لعضويتهم للعام 2020.
ودعت النقابة، كافة الأعضاء لمراجعة النقابة بغزة، مع د. تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين، ولؤي الغول، مدير النقابة بغزة.
أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أنها ستبدأ بتوزيع ملابس واقية من فيروس (كورونا)؛ ابتداء من 26/4 لكافة الأعضاء المجددين لعضويتهم للعام 2020.
ودعت النقابة، كافة الأعضاء لمراجعة النقابة بغزة، مع د. تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين، ولؤي الغول، مدير النقابة بغزة.
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