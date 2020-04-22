نقابة الصحفيين تبدأ بتوزيع ملابس واقية من فيروس (كورونا) لصحفيي غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أنها ستبدأ بتوزيع ملابس واقية من فيروس (كورونا)؛ ابتداء من 26/4 لكافة الأعضاء المجددين لعضويتهم للعام 2020.



ودعت النقابة، كافة الأعضاء لمراجعة النقابة بغزة، مع د. تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين، ولؤي الغول، مدير النقابة بغزة.