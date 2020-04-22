مفزاك درومي: حوامة فلسطينية قادمة من رفح دخلت أجواء غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال (مفزاك درومي): إن "حوامة فلسطينية اخترقت من منطقة رفح، أجواء غلاف غزة إلى عمق حوالي 90 مترًا، ثم عادت إلى قطاع غزة".
وأمس زعم نفس الموقع، أن حوامة فلسطينية، دخلت أجواء الغلاف من منطقة خانيونس، ثم عادت إلى قطاع غزة".
قال (مفزاك درومي): إن "حوامة فلسطينية اخترقت من منطقة رفح، أجواء غلاف غزة إلى عمق حوالي 90 مترًا، ثم عادت إلى قطاع غزة".
وأمس زعم نفس الموقع، أن حوامة فلسطينية، دخلت أجواء الغلاف من منطقة خانيونس، ثم عادت إلى قطاع غزة".
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