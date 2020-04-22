نائب مصري: إسرائيل تريد أن تفاوض (السنوار)..هنية حاول إدخال "روسيا" ولكن مصر الأقرب

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قال النائب المصري، سمير غطاس: إسرائيل معنية بأن تكون المفاوضات حول (صفقة تبادل أسرى) مع رئيس الحركة بغزة يحيى السنوار، ووفقاً معلومات من داخل إسرائيل، فإنها تُحبذ وجود السنوار، لأنه سيكون الرجل القوي بالنسبة لحماس، بالإضافة لأنه يحكم قبضته بشكل أكبر على القسام، وهذا ما يعني إسرائيل.