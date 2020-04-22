شؤون فلسطينية

نائب مصري: إسرائيل تريد أن تفاوض (السنوار)..هنية حاول إدخال "روسيا" ولكن مصر الأقرب

نائب مصري: إسرائيل تريد أن تفاوض (السنوار)..هنية حاول إدخال "روسيا" ولكن مصر الأقرب
رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار
خاص دنيا الوطن
قال النائب المصري، سمير غطاس: إسرائيل معنية بأن تكون المفاوضات حول (صفقة تبادل أسرى) مع رئيس الحركة بغزة يحيى السنوار، ووفقاً معلومات من داخل إسرائيل، فإنها تُحبذ وجود السنوار، لأنه سيكون الرجل القوي بالنسبة لحماس، بالإضافة لأنه يحكم قبضته بشكل أكبر على القسام، وهذا ما يعني إسرائيل.

وأضاف غطاس لـ"دنيا الوطن": "وجود هنية في الخارج، يمكن أن يلعب دوراً سياسياً ودبلوماسياً، لكن إسرائيل غير معنية بهذا الأمر، معنية أكثر بأن تبدأ المفاوضات وتنهيها مع الرجل القوي لحماس على الأرض، والذي يملك علاقة أقوى مع القسام". 

وحول الوسيط لصفقة التبادل، أوضح أن هنية حاول في زيارته الأخيرة لروسيا، أن يدخلها على خط الوساطة مع إسرائيل كوسيط، نظراً لعلاقاتها الطيبة مع إسرائيل، وأيضاً يهمها أن تدخل على خط الصفقة، ولكن هذا لا يؤهلها تماماً لأن تدخل على الصفقة، لأن إسرائيل تطلب من الوسيط أيضاً ثمن، فما الثمن الذي قد يدفعه الروس لقبولهم كوسيط في الصفقة، ربما يكون ذلك على حساب تسهيلات سورية أو غض الطرف السوري عن استمرار ضرب للتواجد الإيراني وحزب الله في لبنان.

وأكد أن مصر لا تزال الوسيط الأقرب لإتمام صفقة تبادل، ولألمانيا أيضاً باع طويل في هذا الأمر، ولكن الصفقة لا تزال في مراحلها الأولى، فحماس ستبقي على مسألة الأسرى الإسرائيليين، فيما يسمى بالغموض البناء، هم أحياء أم أشلاء، فإسرائيل تؤكد أنهم أشلاء بينما حماس تشير باستمرار لأنهم أحياء. 

وأكمل: السيد هنية قال لدينا أربع أسرى، ولكن حقيقة الأمر أن هناك جثتين أو أشلاء جثتين فعلياً، وهناك واحد اثيوبي مختل عقلياً، وهناك واحد عربي من فلسطينيين الـ 48 دخل إلى قطاع غزة وتم احتجازه، بالتالي المفاوضات تتحرك للأمام، عندما يحدث اتفاق على الخطوات المبدئية.

وأشار إلى أن مصر تنتظر دورها كوسيط، لأنها معنية من الأساس بأن تلعب هذا الدور، لكن حتى الأن لا يوجد ما يؤشر إلى أن الأمور تسير إلى الأمام أو تحقق تقدماً ولو بسيط. 

وأوضح أن الخطوات المبدئية لأي صفقة جديدة، بتقديم حماس معلومات عما لديها من أسرى، مقابل إفراج إسرائيل أولاً عن أسرى (شاليط) وعددهم 51، من تم إعادة أسرهم، والإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن، متمماً: "تلك بداية الصفقة، وإن تحقق ذلك، يعني أن قطار المفاوضات وضع على السكة والعملية بدأت تتحرك للأمام".

أخبار ذات صلة

(فدا): اغتيال نور البرغوثي جريمة حرب متعمدة

(فدا): اغتيال نور البرغوثي جريمة حرب متعمدة

&#34;الأهلية للتأمين&#34; و&#34;الاتحاد للإعمار والاستثمار&#34; و&#34;التنمية&#34; يوقعون اتفاقية بقيمة 212.400 شيكل

"الأهلية للتأمين" و"الاتحاد للإعمار والاستثمار" و"التنمية" يوقعون اتفاقية بقيمة 212.400 شيكل

خلية إدارة الأزمة لمكافحة انتشار (كورونا) بأريحا تدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات الجديدة

خلية إدارة الأزمة لمكافحة انتشار (كورونا) بأريحا تدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات الجديدة

نقابة الصحفيين تبدأ بتوزيع ملابس واقية من فيروس (كورونا) لصحفيي غزة

نقابة الصحفيين تبدأ بتوزيع ملابس واقية من فيروس (كورونا) لصحفيي غزة

مفزاك درومي: حوامة فلسطينية قادمة من رفح دخلت أجواء غلاف غزة

مفزاك درومي: حوامة فلسطينية قادمة من رفح دخلت أجواء غلاف غزة

محمد شلّح: اتفاق &#34;نتنياهو- غانتس&#34; يقرع ناقوس الخطر

محمد شلّح: اتفاق "نتنياهو- غانتس" يقرع ناقوس الخطر

&#34;النضال الشعبي&#34; تحُملّ الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير البرغوثي

"النضال الشعبي" تحُملّ الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير البرغوثي

تيسير خالد: ممارسات الاحتلال بالقدس الشرقية وضواحيها عنصرية هجينة وغير إنسانية

تيسير خالد: ممارسات الاحتلال بالقدس الشرقية وضواحيها عنصرية هجينة وغير إنسانية

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

(فدا): اغتيال نور البرغوثي جريمة حرب متعمدة

(فدا): اغتيال نور البرغوثي جريمة حرب متعمدة

&#34;الأهلية للتأمين&#34; و&#34;الاتحاد للإعمار والاستثمار&#34; و&#34;التنمية&#34; يوقعون اتفاقية بقيمة 212.400 شيكل

"الأهلية للتأمين" و"الاتحاد للإعمار والاستثمار" و"التنمية" يوقعون اتفاقية بقيمة 212.400 شيكل

خلية إدارة الأزمة لمكافحة انتشار (كورونا) بأريحا تدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات الجديدة

خلية إدارة الأزمة لمكافحة انتشار (كورونا) بأريحا تدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات الجديدة

نقابة الصحفيين تبدأ بتوزيع ملابس واقية من فيروس (كورونا) لصحفيي غزة

نقابة الصحفيين تبدأ بتوزيع ملابس واقية من فيروس (كورونا) لصحفيي غزة

مفزاك درومي: حوامة فلسطينية قادمة من رفح دخلت أجواء غلاف غزة

مفزاك درومي: حوامة فلسطينية قادمة من رفح دخلت أجواء غلاف غزة

محمد شلّح: اتفاق &#34;نتنياهو- غانتس&#34; يقرع ناقوس الخطر

محمد شلّح: اتفاق "نتنياهو- غانتس" يقرع ناقوس الخطر

&#34;النضال الشعبي&#34; تحُملّ الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير البرغوثي

"النضال الشعبي" تحُملّ الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير البرغوثي

تيسير خالد: ممارسات الاحتلال بالقدس الشرقية وضواحيها عنصرية هجينة وغير إنسانية

تيسير خالد: ممارسات الاحتلال بالقدس الشرقية وضواحيها عنصرية هجينة وغير إنسانية

منوعات

شمس الكويتية تهاجم علا الفارس بسبب أسعار النفط: &#34;سيجارا لابسة فستان&#34;

شمس الكويتية تهاجم علا الفارس بسبب أسعار النفط: "سيجارا لابسة فستان"

بعد وصفه المنتجين العرب بـ&#34;التافهين&#34;.. جان يامان يعتذر

بعد وصفه المنتجين العرب بـ"التافهين".. جان يامان يعتذر

زينة تسقط أرضاً بسبب فيفي عبده.. والجمهور: &#34;ياريتنا ماشفنا&#34;

زينة تسقط أرضاً بسبب فيفي عبده.. والجمهور: "ياريتنا ماشفنا"

مطرب أمريكي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون وهالي بيري

مطرب أمريكي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون وهالي بيري

كيف رد شاروخان على سؤال مُتابع &#34;بكم تبرعت لصندوق مُكافحة كورونا&#34;؟

كيف رد شاروخان على سؤال مُتابع "بكم تبرعت لصندوق مُكافحة كورونا"؟

أول تعليق من التونسية درة على علاقتها برجل أعمال مصري

أول تعليق من التونسية درة على علاقتها برجل أعمال مصري

انتهت المطاردات للأبد.. وفاة مخرج ورسام &#34;توم وجيري&#34;

انتهت المطاردات للأبد.. وفاة مخرج ورسام "توم وجيري"

رضوى شربيني تُودع جمهورها بالدموع.. ورسالة أخيرة للرجال

رضوى شربيني تُودع جمهورها بالدموع.. ورسالة أخيرة للرجال

لجين عمران تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

لجين عمران تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

عربي

لبنان يُقر تشريعاً حول زراعة الحشيش

لبنان يُقر تشريعاً حول زراعة الحشيش

القوات اليمنية تُسقط طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين

القوات اليمنية تُسقط طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين

أربع إصابات بانفجار في منزل بسوريا

أربع إصابات بانفجار في منزل بسوريا

اعتقال مُغني الراب عبد المجيد عبد الباري أحد أبرز عناصر تنظيم الدولة

اعتقال مُغني الراب عبد المجيد عبد الباري أحد أبرز عناصر تنظيم الدولة