"النضال الشعبي" تحُملّ الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير البرغوثي

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رام الله - دنيا الوطن

حملت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، حكومة الاحتلال، وإدارة مصلحة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي (23 عاماً)، من قرية عابود قضاء رام الله، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، الذي ينتهجه الاحتلال ضد الأسرى.



وأكدت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الإهمال الطبي، بات السياسة القائمة التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال، ضد الأسرى الفلسطينيين، كأسلوب من أساليب التعذيب غير القانونية، المخالفة لاتفاقية جنيف، والتي يُعاقب عليها القانون الدولي.



وأوضحت أن الصمت الدولي المُريب، يشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين، داعية المؤسسات الحقوقية الدولية، لطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية، وزيارة مختلف السجون؛ للإطلاع على خطورة الأوضاع، التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال.



وناشدت الجبهة المجتمع الدولي، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، التدخل لوقف ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال، وإنقاذ الأسرى، الذين مازالوا حتى اللحظة يعانون من القمع والتعذيب والعزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية.



وأشارت الجبهة إلى أنه باستشهاد الأسير البرغوثي، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 شهيداً منذ عام 1967م، وماتزال سلطات الاحتلال تحتجز 5 جثامين من الأسرى الشهداء، وهم: أنيس دولة، الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات الذي استشهد عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وثلاثتهم ااستشهدوا خلال العام المنصرم.