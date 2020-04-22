شؤون فلسطينية

غرفة تجارة وصناعة غزة تُناشد التجار الالتزام بالأسعار خلال شهر رمضان

غرفة تجارة وصناعة غزة تُناشد التجار الالتزام بالأسعار خلال شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
ناشد رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، كافة التجار، بضرورة الالتزام والتقيد بأسعار السلع والبضائع، وعدم رفعها، والمحافظة على جودتها، خصوصاً المواد الغذائية ومراعاة الظروف الاقتصادية وظروف المواطنين الصعبة بقطاع غزة، نتيجة الحصار المفروض منذ 13 عاماً، والحروب  المتكررة على قطاع غزة.

وقال وليد الحصري، رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة: إنه للعام 13 على التوالي، يستقبل المواطنون في قطاع غزة شهر رمضان الكريم في ظل الحصار والمعاناة من الفقر والبطالة ومن تداعيات الحروب الأخيرة والهجمات المتكررة على قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى جائحة (كورونا) والتي كان لها تداعيات خطيرة على كافة الأنشطة الاقتصادية.

وطالب الحصري التجار بضرورة مراعاة الأعباء المالية الملقاة على عاتق المواطنين خلال الفترة الحالية، حيث يتصادف حلول شهر رمضان المبارك في ظل أسوء أوضاع اقتصادية؛ لذا ندعو الجميع للتكافل، لأن تكافلنا يصنع حاضرنا، ويؤمن مستقبلنا، كما يجب تعزيز إجراءات الوقاية لمواجهة فيروس (كورونا).

وطالب المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، بالخروج عن صمتهم والقيام بواجباتهم القانونية والإنسانية نحو السكان المدنيين في قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وتحريرهم من أكبر سجن في التاريخ، من حيث المساحة وعدد السجناء.

ودعا الحصرى أبناء شعبنا إلى التكافل والتضامن مع أهالى الشهداء والأسرى والفقراء؛ للتخفيف من معاناتهم في هذا الشهر الفضيل، متمنياً أن يأتي رمضان القادم بظروف اقتصادية أفضل، وأن يكون الحصار قد رفع عن قطاع غزة، وتحققت الوحدة الوطنية.

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