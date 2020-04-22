شؤون فلسطينية

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين لسيدة ثلاثينية

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين لسيدة ثلاثينية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين.

وقال الكيلة، خلال الإيجاز الحكومي، صباح اليوم الأربعاء: إن الإصابة هي لسيدة ثلاثينية من كفر عقب بالقدس المحتلة، موضحًا أن عدد الإصابات في فلسطين ارتفعت إلى 474 حالة.

وأشارت إلى أن إصابات مدينة القدس ارتفعت إلى 139، لافتة إلى أن جميع الحالات مستقرة ولا يوجد حالات في العناية المركزة، موضحة أن 75% من الإصابات هي للعمال ومخالطيهم.

وأوضحت أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 69، وأنه تم اجراء 26 الف فحص حتى الان، فيما عدد المعزولين وصل إلى 10790 مواطنًا.


 

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