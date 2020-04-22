فتح تُحمّل الاحتلال المسؤولية كاملة عن استشهاد الأسير البرغوثي

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رام الله - دنيا الوطن

حملت حركة (فتح)، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن استشهاد الأسير البطل نور جابر البرغوثي (23 عاماً)، الذي أعلن صباح اليوم، عن استشهاده في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا الحدث الكبير، يدق ناقوس الخطر، لما يتعرض له أسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال من إهمال طبي متعمد، ومعاملة سيئة، تفتقر للحد الأدنى من الإنسانية، وحقوق الأسرى، وكيفية معاملتهم في الأسر.



ونعت حركة (فتح) الأسير البطل البرغوثي، وتقدمت لعائلته ولشعبنا الفلسطيني بالعزاء، مؤكدة أن دماء شهدائنا لن تذهب هدراً، وأن موعدنا القدس عاصمة دولة فلسطين، وأن الاحتلال الإسرائيلي العنصري، سيرحل حتماً، وأن فجر الحرية قادم ولا بد للقيد أن ينكسر.