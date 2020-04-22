شؤون فلسطينية

فتح تُحمّل الاحتلال المسؤولية كاملة عن استشهاد الأسير البرغوثي

فتح تُحمّل الاحتلال المسؤولية كاملة عن استشهاد الأسير البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
حملت حركة (فتح)، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن استشهاد الأسير البطل نور جابر البرغوثي (23 عاماً)، الذي أعلن صباح اليوم، عن استشهاده في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا الحدث الكبير، يدق ناقوس الخطر، لما يتعرض له أسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال من إهمال طبي متعمد، ومعاملة سيئة، تفتقر للحد الأدنى من الإنسانية، وحقوق الأسرى، وكيفية معاملتهم في الأسر.

ونعت حركة (فتح) الأسير البطل البرغوثي، وتقدمت لعائلته ولشعبنا الفلسطيني بالعزاء، مؤكدة أن دماء شهدائنا لن تذهب هدراً، وأن موعدنا القدس عاصمة دولة فلسطين، وأن الاحتلال الإسرائيلي العنصري، سيرحل حتماً، وأن فجر الحرية قادم ولا بد للقيد أن ينكسر.

أخبار ذات صلة

(فدا): اغتيال نور البرغوثي جريمة حرب متعمدة

(فدا): اغتيال نور البرغوثي جريمة حرب متعمدة

&#34;الأهلية للتأمين&#34; و&#34;الاتحاد للإعمار والاستثمار&#34; و&#34;التنمية&#34; يوقعون اتفاقية بقيمة 212.400 شيكل

"الأهلية للتأمين" و"الاتحاد للإعمار والاستثمار" و"التنمية" يوقعون اتفاقية بقيمة 212.400 شيكل

خلية إدارة الأزمة لمكافحة انتشار (كورونا) بأريحا تدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات الجديدة

خلية إدارة الأزمة لمكافحة انتشار (كورونا) بأريحا تدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات الجديدة

نقابة الصحفيين تبدأ بتوزيع ملابس واقية من فيروس (كورونا) لصحفيي غزة

نقابة الصحفيين تبدأ بتوزيع ملابس واقية من فيروس (كورونا) لصحفيي غزة

مفزاك درومي: حوامة فلسطينية قادمة من رفح دخلت أجواء غلاف غزة

مفزاك درومي: حوامة فلسطينية قادمة من رفح دخلت أجواء غلاف غزة

محمد شلّح: اتفاق &#34;نتنياهو- غانتس&#34; يقرع ناقوس الخطر

محمد شلّح: اتفاق "نتنياهو- غانتس" يقرع ناقوس الخطر

نائب مصري: إسرائيل تريد أن تفاوض (السنوار)..هنية حاول إدخال &#34;روسيا&#34; ولكن مصر الأقرب

نائب مصري: إسرائيل تريد أن تفاوض (السنوار)..هنية حاول إدخال "روسيا" ولكن مصر الأقرب

&#34;النضال الشعبي&#34; تحُملّ الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير البرغوثي

"النضال الشعبي" تحُملّ الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير البرغوثي

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

(فدا): اغتيال نور البرغوثي جريمة حرب متعمدة

(فدا): اغتيال نور البرغوثي جريمة حرب متعمدة

&#34;الأهلية للتأمين&#34; و&#34;الاتحاد للإعمار والاستثمار&#34; و&#34;التنمية&#34; يوقعون اتفاقية بقيمة 212.400 شيكل

"الأهلية للتأمين" و"الاتحاد للإعمار والاستثمار" و"التنمية" يوقعون اتفاقية بقيمة 212.400 شيكل

خلية إدارة الأزمة لمكافحة انتشار (كورونا) بأريحا تدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات الجديدة

خلية إدارة الأزمة لمكافحة انتشار (كورونا) بأريحا تدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات الجديدة

نقابة الصحفيين تبدأ بتوزيع ملابس واقية من فيروس (كورونا) لصحفيي غزة

نقابة الصحفيين تبدأ بتوزيع ملابس واقية من فيروس (كورونا) لصحفيي غزة

مفزاك درومي: حوامة فلسطينية قادمة من رفح دخلت أجواء غلاف غزة

مفزاك درومي: حوامة فلسطينية قادمة من رفح دخلت أجواء غلاف غزة

محمد شلّح: اتفاق &#34;نتنياهو- غانتس&#34; يقرع ناقوس الخطر

محمد شلّح: اتفاق "نتنياهو- غانتس" يقرع ناقوس الخطر

&#34;النضال الشعبي&#34; تحُملّ الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير البرغوثي

"النضال الشعبي" تحُملّ الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير البرغوثي

تيسير خالد: ممارسات الاحتلال بالقدس الشرقية وضواحيها عنصرية هجينة وغير إنسانية

تيسير خالد: ممارسات الاحتلال بالقدس الشرقية وضواحيها عنصرية هجينة وغير إنسانية

منوعات

شمس الكويتية تهاجم علا الفارس بسبب أسعار النفط: &#34;سيجارا لابسة فستان&#34;

شمس الكويتية تهاجم علا الفارس بسبب أسعار النفط: "سيجارا لابسة فستان"

بعد وصفه المنتجين العرب بـ&#34;التافهين&#34;.. جان يامان يعتذر

بعد وصفه المنتجين العرب بـ"التافهين".. جان يامان يعتذر

زينة تسقط أرضاً بسبب فيفي عبده.. والجمهور: &#34;ياريتنا ماشفنا&#34;

زينة تسقط أرضاً بسبب فيفي عبده.. والجمهور: "ياريتنا ماشفنا"

مطرب أمريكي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون وهالي بيري

مطرب أمريكي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون وهالي بيري

كيف رد شاروخان على سؤال مُتابع &#34;بكم تبرعت لصندوق مُكافحة كورونا&#34;؟

كيف رد شاروخان على سؤال مُتابع "بكم تبرعت لصندوق مُكافحة كورونا"؟

أول تعليق من التونسية درة على علاقتها برجل أعمال مصري

أول تعليق من التونسية درة على علاقتها برجل أعمال مصري

انتهت المطاردات للأبد.. وفاة مخرج ورسام &#34;توم وجيري&#34;

انتهت المطاردات للأبد.. وفاة مخرج ورسام "توم وجيري"

رضوى شربيني تُودع جمهورها بالدموع.. ورسالة أخيرة للرجال

رضوى شربيني تُودع جمهورها بالدموع.. ورسالة أخيرة للرجال

لجين عمران تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

لجين عمران تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

عربي

لبنان يُقر تشريعاً حول زراعة الحشيش

لبنان يُقر تشريعاً حول زراعة الحشيش

القوات اليمنية تُسقط طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين

القوات اليمنية تُسقط طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين

أربع إصابات بانفجار في منزل بسوريا

أربع إصابات بانفجار في منزل بسوريا

اعتقال مُغني الراب عبد المجيد عبد الباري أحد أبرز عناصر تنظيم الدولة

اعتقال مُغني الراب عبد المجيد عبد الباري أحد أبرز عناصر تنظيم الدولة