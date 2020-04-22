"الجهاد": نُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد البرغوثي بسجن (النقب)



وأضاف: إن الاحتلال، يواصل سياسة الإهمال الطبي ضد الأسرى في سجونه، ضارباً بعرض الحائط كل النداءات التي تطلقها مؤسسات حقوق الإنسان بهذا الاتجاه.



وشدد عليان على أن الأسرى، يواجهون بعزيمةٍ وثبات صلف الاحتلال الممارس ضدهم، ومخاطر انتشار وباء (كورونا) في مجتمع الكيان، لافتاً إلى "أن أسرانا في خندق المواجهة دفاعاً عن القدس والقضية الوطنية الفلسطينية، ونحن معهم، ولن نتركهم وحدهم، وسنزيح الغمة عنهم بمشيئة الله".



وقال: إن صمت المجتمع الدولي، وتراخيه أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، هو الذي شجع (العدو) على الاستهتار بحياة الأسرى.



رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وقال مسؤول ملف الأسرى بالحركة، جميل عليان، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الحركة تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد البرغوثي في سجن (النقب)، بعد تأخر إدارة "مصلحة السجون" في إسعافه.