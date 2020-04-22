لبنان يُقر تشريعاً حول زراعة الحشيش

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رام الله - دنيا الوطن

أقر مجلس النواب اللبناني، قانوناً حول شرعية زراعة الحشيش للاستخدام الطبي.



ووفق وكالة (رويترز)، فقد أوضح النائب آلان عون، عن تكتل "لبنان القوي" أن إقرار هذا التشريع له دوافع اقتصادية، مشيراً إلى ضرورة دعم الاقتصاد بكل الوسائل.



واعتبر أن هذه الخطوة، ستسمح للحكومة بالحصول على عائدات إضافية، وتطوير قطاع الزراعة.



بدوره، قال وزير الاقتصاد السابق، رائد خوري، عبر حسابه بموقع (تويتر): إن "إقرار المجلس النيابي قانون تنظيم زراعة الحشيش للاستخدام الطبي بناء لتوصية ماكينزي، ما هو إلا البداية لإقرار كافة البنود الأخرى التي أوصت بها دراسة ماكينزي بغية تحويل اقتصادنا من ريعي إلى منتج".