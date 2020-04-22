القوات اليمنية تُسقط طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت القوات اليمنية المشتركة، التابعة للحكومة المعترف بها، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة مسيرة لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقال الجيش اليمني، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم): إن "طائرة استطلاع للحوثيين، كانت تحلق على مواقع القوات في سماء الدريهمي جنوب الحديدة، إلا أن أفراد القوات، تمكنوا من إسقاط الطائرة بنجاح".