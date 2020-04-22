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أربع إصابات بانفجار في منزل بسوريا

أربع إصابات بانفجار في منزل بسوريا
من مكان الانفجار
رام الله - دنيا الوطن
أصيب أفراد أسرة بجروح وتصدع منزلهم، إضافة إلى منازل مجاورة، في العاصمة السورية دمشق، نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل المنزل.

وقالت وزارة الداخلية السورية، وفق ما نقلت وكالة (سانا): إن الحادثة وقعت مساء اليوم، في جادة الخطيب في منطقة شارع بغداد، وأوضحت أن أصحاب المنزل دخلوا إليه ولم ينتبهوا إلى وجود تسريب في الغاز، وعندما ضغطوا أزرار إنارة المنزل، "حدث انفجار أدى إلى إصابة أربعة أشخاص: صاحب المنزل وزوجته وولديه، وأضرار مادية كبيرة في الشقة والشقق المجاورة".

وأوضحت الوزارة أن سبب الانفجار يعود إلى "تسرب الغاز ضمن المنزل، وهو مغلق، ما أدى إلى احتباس للغاز في الشقة وعند محاولة إنارة المنزل، حصل تشكل حالة إشباع كلي تال لتسرب غاز منزلي وتعرضه لشرارة كهربائية، ما أدى إلى اشتعال على شكل وميض انفجاري (موجة ضغط حرارة)، تسبب في انهيار جزئي للجدران وتصدع السقف".




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