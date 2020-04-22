اعتقال مُغني الراب عبد المجيد عبد الباري أحد أبرز عناصر تنظيم الدولة

عبد المجيد عبد الباري

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت السلطات الإسبانية، أحد أبرز المطلوبين في أوروبا، ويعمل لدى تنظيم الدولة.



ولم تذكر وزارة الداخلية، هوية المحتجز، إلا أن مصادر أمنية وإعلامية عديدة، كشف أنه المواطن البريطاني المصري، عبد المجيد عبد الباري.



وأفادت الداخلية الإسبانية، وفق وكالة (رويترز) بأن الشرطة نفذت عملية أمن ناجحة في مدينة ألمرية جنوب شرق البلاد، وألقت القبض على عنصر تنظيم الدولة، في شقة كان فيها كذلك شخصان، يعتقد أنهما على صلة به، حيث تم احتجازهم جميعاً.



وأكدت الداخلية الإسبانية، أن الشخص الذي وصفته بـ"أحد أبرز المقاتلين الإرهابيين المطلوبين في أوروبا" يتميز بـ"سجل إجرامي قاس جداً" وكان يحارب في صفوف تنظيم الدولة في مناطق الأعمال القتالية بسوريا والعراق على مدار عدة سنوات.