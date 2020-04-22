عاجل

  • روسيا: تسجيل 5236 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 57999

  • روسيا:ارتفاع عدد وفيات (كورونا) إلى 513 بعد وفاة 57 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية

  • روسيا: تسجيل 5236 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

  • روسيا: تسجيل 5236 إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • تونس: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 901

  • عمان: تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

  • أفغانستان: تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1143

عربي

اعتقال مُغني الراب عبد المجيد عبد الباري أحد أبرز عناصر تنظيم الدولة

اعتقال مُغني الراب عبد المجيد عبد الباري أحد أبرز عناصر تنظيم الدولة
عبد المجيد عبد الباري
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت السلطات الإسبانية، أحد أبرز المطلوبين في أوروبا، ويعمل لدى تنظيم الدولة.

ولم تذكر وزارة الداخلية، هوية المحتجز، إلا أن مصادر أمنية وإعلامية عديدة، كشف أنه المواطن البريطاني المصري، عبد المجيد عبد الباري.

وأفادت الداخلية الإسبانية، وفق وكالة (رويترز) بأن الشرطة نفذت عملية أمن ناجحة في مدينة ألمرية جنوب شرق البلاد، وألقت القبض على عنصر تنظيم الدولة، في شقة كان فيها كذلك شخصان، يعتقد أنهما على صلة به، حيث تم احتجازهم جميعاً.

وأكدت الداخلية الإسبانية، أن الشخص الذي وصفته بـ"أحد أبرز المقاتلين الإرهابيين المطلوبين في أوروبا" يتميز بـ"سجل إجرامي قاس جداً" وكان يحارب في صفوف تنظيم الدولة في مناطق الأعمال القتالية بسوريا والعراق على مدار عدة سنوات.

أخبار ذات صلة

أربع إصابات بانفجار في منزل بسوريا

أربع إصابات بانفجار في منزل بسوريا

موافقة من العاهل السعودي بشأن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين

موافقة من العاهل السعودي بشأن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين

مجلس النواب المصري يوافق على تعديل قانون الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

مجلس النواب المصري يوافق على تعديل قانون الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

الصحة السورية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 42

الصحة السورية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 42

الصحة المصرية: ارتفاع حالات الشفاء وتسجيل إصابات جديدة بكورونا

الصحة المصرية: ارتفاع حالات الشفاء وتسجيل إصابات جديدة بكورونا

ذبح زوجته.. مسلح يقتل تسعة أشخاص في لبنان

ذبح زوجته.. مسلح يقتل تسعة أشخاص في لبنان

الأردن: لا إصابات جديدة بـ (كورونا) لليوم الثاني على التوالي

الأردن: لا إصابات جديدة بـ (كورونا) لليوم الثاني على التوالي

الجزائر تسجل ثماني وفيات و93 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل ثماني وفيات و93 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تُعلّق على استشهاد الأسير نور البرغوثي

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تُعلّق على استشهاد الأسير نور البرغوثي

نقابة عمال الخدمات السياحية تُطالب الحكومة بشمل المحافظات الجنوبية بتعويض متضرري (كورونا)

نقابة عمال الخدمات السياحية تُطالب الحكومة بشمل المحافظات الجنوبية بتعويض متضرري (كورونا)

حماس: استشهاد البرغوثي بسجون الاحتلال جريمة جديدة ضمن سياسة الإهمال الطبي

حماس: استشهاد البرغوثي بسجون الاحتلال جريمة جديدة ضمن سياسة الإهمال الطبي

أبو بكر يُحمّل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير نور البرغوثي بسجن (النقب)

أبو بكر يُحمّل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير نور البرغوثي بسجن (النقب)

الدفاع المدني بغزة: تُحرزنا على 11 خزانًا للغاز

الدفاع المدني بغزة: تُحرزنا على 11 خزانًا للغاز

الشرطة العسكرية بغزة: قمنا بتأمين وصول مساعدات أردنية لغزة

الشرطة العسكرية بغزة: قمنا بتأمين وصول مساعدات أردنية لغزة

توغل إسرائيلي محدود شرقي رفح

توغل إسرائيلي محدود شرقي رفح

بعد ارتفاعه بالأيام الماضية.. تعرف على أسعار الدجاج في أسواق غزة

بعد ارتفاعه بالأيام الماضية.. تعرف على أسعار الدجاج في أسواق غزة

منوعات

شمس الكويتية تهاجم علا الفارس بسبب أسعار النفط: &#34;سيجارا لابسة فستان&#34;

شمس الكويتية تهاجم علا الفارس بسبب أسعار النفط: "سيجارا لابسة فستان"

بعد وصفه المنتجين العرب بـ&#34;التافهين&#34;.. جان يامان يعتذر

بعد وصفه المنتجين العرب بـ"التافهين".. جان يامان يعتذر

زينة تسقط أرضاً بسبب فيفي عبده.. والجمهور: &#34;ياريتنا ماشفنا&#34;

زينة تسقط أرضاً بسبب فيفي عبده.. والجمهور: "ياريتنا ماشفنا"

مطرب أمريكي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون وهالي بيري

مطرب أمريكي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون وهالي بيري

كيف رد شاروخان على سؤال مُتابع &#34;بكم تبرعت لصندوق مُكافحة كورونا&#34;؟

كيف رد شاروخان على سؤال مُتابع "بكم تبرعت لصندوق مُكافحة كورونا"؟

أول تعليق من التونسية درة على علاقتها برجل أعمال مصري

أول تعليق من التونسية درة على علاقتها برجل أعمال مصري

انتهت المطاردات للأبد.. وفاة مخرج ورسام &#34;توم وجيري&#34;

انتهت المطاردات للأبد.. وفاة مخرج ورسام "توم وجيري"

رضوى شربيني تُودع جمهورها بالدموع.. ورسالة أخيرة للرجال

رضوى شربيني تُودع جمهورها بالدموع.. ورسالة أخيرة للرجال

لجين عمران تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

لجين عمران تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

عربي

أربع إصابات بانفجار في منزل بسوريا

أربع إصابات بانفجار في منزل بسوريا

اعتقال مُغني الراب عبد المجيد عبد الباري أحد أبرز عناصر تنظيم الدولة

اعتقال مُغني الراب عبد المجيد عبد الباري أحد أبرز عناصر تنظيم الدولة

موافقة من العاهل السعودي بشأن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين

موافقة من العاهل السعودي بشأن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين

الصحة السورية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 42

الصحة السورية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 42