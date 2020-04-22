حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تُعلّق على استشهاد الأسير نور البرغوثي

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، تصريحاً حول استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي (23 عاماً) من بلدة عابود برام الله.



وحملت الحركة في التصريح، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، (العدو الصهيوني) المسؤولية الكاملة على استشهاد الأسير نور البرغوثي، والذي تركه عرضة للإهمال الطبي، ولم يقدم له العلاج والرعاية الصحية اللازمة في ظل الحالة الصعبة، التي كان يعاني منها الأسير البرغوثي.



ودعت حركة المقاومة الشعبية، لرد جماهيري وفصائلي ورسمي حاشد على هذه الجريمة الجديدة، التي تُضاف إلى سجل جرائم (العدو الصهيوني) ولا يجب أن تمر هذه الجريمة، مرور الكرام.



كما دعت لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق؛ لكشف ملابسات الجريمة، وتقديم قادة الاحتلال، ومصلحة السجون إلى المحكمة الجنائية الدولية.



وطالبت كافة المنظمات الدولية، والمؤسسات الحقوقية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل العاجل والفوري، لإجبار الاحتلال على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجونه.