وفاة فلسطينية من مخيم الجليل في لبنان بفيروس (كورونا) والجيش يعزل المخيم

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رام الله - دنيا الوطن

اعلنت مصادر طبية لبنانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس (كورونا) لفلسطينية من مخيم الجليل في منطقة بعلبك.



وقامت وحدات الجيش اللبناني، بإغلاق جميع مداخل المخيم، تمهيداً لعزله، فيما تتحضر الفرق الطبية لإجراء فحص للفيروس لأكثر من 2800 شخص في المخيم، وفق وكالة (عمون).



يذكر، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس (كورونا) بلغ حتى يوم أمس 377 إصابة.