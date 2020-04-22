نقابة عمال الخدمات السياحية تُطالب الحكومة بشمل المحافظات الجنوبية بتعويض متضرري (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

ناشدت النقابة العامة لعمال الخدمات السياحية، رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، والحكومة الفلسطينية، وخاصة وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، بضرورة تحمل مسؤولياتها الوطنية، ودعم العمال المتضررين من جائحة (كورونا) وإغلاق المنشآت، خاصة بعد تجاهل المتضررين في المحافظات الجنوبية، والاكتفاء بالعاملين في المحافظات الشمالية.



ودعت النقابة في بيان صحفي صادر عن محافظات غزة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلي ضرورة المساواة في تقديم الدعم الواضح والمباشر للعمال في كافة المحافظات دون تمييز، وضمن رابط موحد للتسجيل، ووفق معايير موحدة وواضحة وشفافة، تضمن وصول المساعدات والتعويضات لمستحقيها بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز أو المحاصصة.



ووجهت النقابة نداءها للدكتور اشتية، بضروة إعطاء تعليماته للجهات المختصة لإنصاف العمال، وخاصة عمال القطاع السياحي، وفق معايير العدالة والوضوح على المستوى الوطني، وتجسيد روح الوحدة والتعاون والشراكة لمواجهة جائحة (كورونا) وتعزيز التماسك الوطني والوحدة والتكافل والتضامن الاجتماعي.



وأوضحت أنه في ظل استمرار أزمة إغلاق المنشآت والمرافق السياحية، بفعل حالة الطوارئ بسبب الفيروس، وما نجم عنها من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية، ألحقت أضراراً كبيرة وقعت على العمال بشكل عام وخاصة العاملين في القطاع السياحي، والتي أغلقت أبوابها بسبب إعلان حالة الطوارئ، وتحول عدد كبير منها لمراكز للحجر الصحي، وذلك ضمن دورها الوطني ومسؤوليتها الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية لخدمة أبناء شعبنا.



وختمت النقابة البيان قائلة: "إننا قمنا بتوجيه مخاطبتا لوزراء العمل والتنمية الاجتماعية والسياحة وصندوق (وقفة عز)، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لضرورة الموافقة على تعويض العمال المتضررين من قطاع السياحة والفندقة، والذي تم حصر أسمائهم وعددهم تقريباً 4100 عامل وعاملة تضرروا بشكل مباشر خلال الجائحة والحجر المنزلي".