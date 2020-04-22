عاجل

  • الكويت: شفاء 31 حالة من المصابين بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد المتعافين إلى 443 شخصاً

شؤون فلسطينية

حماس: استشهاد البرغوثي بسجون الاحتلال جريمة جديدة ضمن سياسة الإهمال الطبي

حماس: استشهاد البرغوثي بسجون الاحتلال جريمة جديدة ضمن سياسة الإهمال الطبي
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، على استشهاد الأسير نور البرغوثي في سجون الاحتلال.

وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريحات وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها: "مرة أخرى ترتكب مصلحة السجون الصهيونية، جريمة جديدة ضمن سياسة الإهمال الطبي، التي استهدفت اليوم الأسير الشهيد نور البرغوثي".

وأضافت أن تعمد الاحتلال الإهمال الطبي بحق الأسرى، يؤكد العقلية الإجرامية، التي تحكم السلوك ما يسمى بمصلحة السجون، وانتهاكها لكل القوانين والأعراف الإنسانية.

وشددت على أن استمرار الاحتلال في  سياسة الإهمال التي سقط فيها 223 أسيراً حتى الآن، ناتج عن عجز المنظومة الدولية عن معاقبته على هذه الجرائم المتلاحقة، وشعور قادة الاحتلال، أنهم فوق القانون الدولي.

وتابعت حماس: "كل هذه الجرائم بحق أسرانا الأبطال، لن تضعف عزيمتهم، ولن تقتل الأمل في نفوسهم بفجر حرية قريب، وستظل قضية الأسرى، وتحريرهم على رأس سلم أولويات عملنا الوطني".

أخبار ذات صلة

&#34;كهرباء القدس&#34; تُعيد افتتاح مكتبها في بلدة بدو شمال غرب القدس

"كهرباء القدس" تُعيد افتتاح مكتبها في بلدة بدو شمال غرب القدس

فتح تُحمّل الاحتلال المسؤولية كاملة عن استشهاد الأسير البرغوثي

فتح تُحمّل الاحتلال المسؤولية كاملة عن استشهاد الأسير البرغوثي

&#34;الجهاد&#34;: نُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد البرغوثي بسجن (النقب)

"الجهاد": نُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد البرغوثي بسجن (النقب)

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تُعلّق على استشهاد الأسير نور البرغوثي

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تُعلّق على استشهاد الأسير نور البرغوثي

وفاة فلسطينية من مخيم الجليل في لبنان بفيروس (كورونا) والجيش يعزل المخيم

وفاة فلسطينية من مخيم الجليل في لبنان بفيروس (كورونا) والجيش يعزل المخيم

قيادي بـ (الشعبية) يهاجم القيادة الفلسطينية: الجبهة لن تسمح بابتزازها أو مساومتها

قيادي بـ (الشعبية) يهاجم القيادة الفلسطينية: الجبهة لن تسمح بابتزازها أو مساومتها

نقابة عمال الخدمات السياحية تُطالب الحكومة بشمل المحافظات الجنوبية بتعويض متضرري (كورونا)

نقابة عمال الخدمات السياحية تُطالب الحكومة بشمل المحافظات الجنوبية بتعويض متضرري (كورونا)

وزير الجيش الإسرائيلي: أوقفنا فحص عينات (كورونا) الخاصة بقطاع غزة

وزير الجيش الإسرائيلي: أوقفنا فحص عينات (كورونا) الخاصة بقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

فتح تُحمّل الاحتلال المسؤولية كاملة عن استشهاد الأسير البرغوثي

فتح تُحمّل الاحتلال المسؤولية كاملة عن استشهاد الأسير البرغوثي

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تُعلّق على استشهاد الأسير نور البرغوثي

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تُعلّق على استشهاد الأسير نور البرغوثي

نقابة عمال الخدمات السياحية تُطالب الحكومة بشمل المحافظات الجنوبية بتعويض متضرري (كورونا)

نقابة عمال الخدمات السياحية تُطالب الحكومة بشمل المحافظات الجنوبية بتعويض متضرري (كورونا)

حماس: استشهاد البرغوثي بسجون الاحتلال جريمة جديدة ضمن سياسة الإهمال الطبي

حماس: استشهاد البرغوثي بسجون الاحتلال جريمة جديدة ضمن سياسة الإهمال الطبي

أبو بكر يُحمّل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير نور البرغوثي بسجن (النقب)

أبو بكر يُحمّل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير نور البرغوثي بسجن (النقب)

الدفاع المدني بغزة: تُحرزنا على 11 خزانًا للغاز

الدفاع المدني بغزة: تُحرزنا على 11 خزانًا للغاز

الشرطة العسكرية بغزة: قمنا بتأمين وصول مساعدات أردنية لغزة

الشرطة العسكرية بغزة: قمنا بتأمين وصول مساعدات أردنية لغزة

توغل إسرائيلي محدود شرقي رفح

توغل إسرائيلي محدود شرقي رفح

منوعات

شمس الكويتية تهاجم علا الفارس بسبب أسعار النفط: &#34;سيجارا لابسة فستان&#34;

شمس الكويتية تهاجم علا الفارس بسبب أسعار النفط: "سيجارا لابسة فستان"

بعد وصفه المنتجين العرب بـ&#34;التافهين&#34;.. جان يامان يعتذر

بعد وصفه المنتجين العرب بـ"التافهين".. جان يامان يعتذر

زينة تسقط أرضاً بسبب فيفي عبده.. والجمهور: &#34;ياريتنا ماشفنا&#34;

زينة تسقط أرضاً بسبب فيفي عبده.. والجمهور: "ياريتنا ماشفنا"

مطرب أمريكي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون وهالي بيري

مطرب أمريكي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون وهالي بيري

كيف رد شاروخان على سؤال مُتابع &#34;بكم تبرعت لصندوق مُكافحة كورونا&#34;؟

كيف رد شاروخان على سؤال مُتابع "بكم تبرعت لصندوق مُكافحة كورونا"؟

أول تعليق من التونسية درة على علاقتها برجل أعمال مصري

أول تعليق من التونسية درة على علاقتها برجل أعمال مصري

انتهت المطاردات للأبد.. وفاة مخرج ورسام &#34;توم وجيري&#34;

انتهت المطاردات للأبد.. وفاة مخرج ورسام "توم وجيري"

رضوى شربيني تُودع جمهورها بالدموع.. ورسالة أخيرة للرجال

رضوى شربيني تُودع جمهورها بالدموع.. ورسالة أخيرة للرجال

لجين عمران تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

لجين عمران تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

عربي

لبنان يُقر تشريعاً حول زراعة الحشيش

لبنان يُقر تشريعاً حول زراعة الحشيش

القوات اليمنية تُسقط طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين

القوات اليمنية تُسقط طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين

أربع إصابات بانفجار في منزل بسوريا

أربع إصابات بانفجار في منزل بسوريا

اعتقال مُغني الراب عبد المجيد عبد الباري أحد أبرز عناصر تنظيم الدولة

اعتقال مُغني الراب عبد المجيد عبد الباري أحد أبرز عناصر تنظيم الدولة