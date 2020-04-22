حماس: استشهاد البرغوثي بسجون الاحتلال جريمة جديدة ضمن سياسة الإهمال الطبي

وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريحات وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها: "مرة أخرى ترتكب مصلحة السجون الصهيونية، جريمة جديدة ضمن سياسة الإهمال الطبي، التي استهدفت اليوم الأسير الشهيد نور البرغوثي".





وأضافت أن تعمد الاحتلال الإهمال الطبي بحق الأسرى، يؤكد العقلية الإجرامية، التي تحكم السلوك ما يسمى بمصلحة السجون، وانتهاكها لكل القوانين والأعراف الإنسانية.





وشددت على أن استمرار الاحتلال في سياسة الإهمال التي سقط فيها 223 أسيراً حتى الآن، ناتج عن عجز المنظومة الدولية عن معاقبته على هذه الجرائم المتلاحقة، وشعور قادة الاحتلال، أنهم فوق القانون الدولي.



