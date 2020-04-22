وزير الجيش الإسرائيلي: أوقفنا فحص عينات (كورونا) الخاصة بقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت: إنه "أمر بوقف فحص عينات قطاع غزة الخاصة بالكشف عن فيروس (كورونا) في مختبرات الجيش".



وأضاف بينت، وفق صحيفة (معاريف)، أنه "ولعدم موافقة المستوى السياسي على الأمر، تم وقف فحص العينات، وهذا يأتي بعد إجراء 100 فحص فقط، في المختبر العسكري في قاعدة تسريفين".