"الشعبية" تُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي

الأسير نور جابر البرغوثي

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رام الله - دنيا الوطن

حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، إدارة مصلحة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي، من قرية عابود قضاء رام الله، بعد تقاعسها في إنقاذ حياته بعد تعرضه لإغماءة طويلة، مساء أمس الثلاثاء.



وأضافت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال بتقاعسه عن إنقاذ حياة الأسير الشهيد، وتأخره في تقديم العلاج اللازم له، ارتكب جريمة جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين، تضاف إلى سجل جرائمه المستمرة كجزء من سياسة الإهمال الطبي المتعمدة، التي أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى في السنوات الأخيرة.



ودعت الجبهة المؤسسات الدولية لضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، الذي ينتهج سياسة الإعدام البطيء بحقهم في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدة على ضرورة توثيق كل جرائم الاحتلال، وتقديم قادته إلى المحاكم الدولية بشكل عاجل.



ونددت الجبهة ببعض التصريحات التي تتعاطى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع رواية الاحتلال الصهيوني، بخصوص ظروف استشهاد الأسير البطل البرغوثي، مؤكدة أنه قضى شهيدًا، جراء سياسة الإهمال الطبي، وأية رواية تتحدث عن انتحاره، فهي غير صحيحة وغير دقيقة، وتسيء لتضحيات الحركة الأسيرة ومعركتها المتواصلة مع الاحتلال داخل السجون.