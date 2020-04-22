الدفاع المدني بغزة: تُحرزنا على 11 خزانًا للغاز

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رام الله - دنيا الوطن

قالت فرق الأمن والسلامة في الدفاع المدني: إنها تحرزت على 11 خزانًا للغاز، خلال جولة أجرتها على تسع محطات لتعبئة الغاز ومنشآت صناعية، لحين التأكد من استيفائها للمواصفات واشتراطات الوقاية والسلامة.



وقال المهندس طه الطيف، رئيس قسم الأمن والسلامة: إن فرق التفتيش، نفذت جولات فجائية، استهدفت محطات الغاز التسع في المحافظة، ومصنع بسكويت، وتم خلال الجولة التحريز على 11 خزاناً للغاز، بسعات 1 طن و2 طن، لحين فحصها من جهات الاختصاص، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.



وأضاف، تم إلزام أصحاب هذه المحطات خطياً، بعدم تحريك أي من خزانات الغاز المحرزة من داخل المحطات؛ لحين أخذ موافقة خطية من الدفاع المدني، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، واستيفائها متطلبات السلامة والوقاية.



وأكد الطيف، أن هذه الجولة، تأتي لتضبط استخدام صهاريج الغاز داخل الحرف ومحطات الغاز، تجنباً لوقوع حوادث، والتأكد من استيفائها متطلبات السلامة والوقاية، ومدى ملاءمة الحرفة لوضع خزانات الغاز داخلها.