تسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).



وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس الفتاك، إلى 14.326 بعد تشخيص حالات جديدة، بينها 148 بحالة خطيرة، كما بلغ إجمالي الوفيات 187 حالة وفاة.



من جهة أخرى، بدأ اليوم نحو 50 ألف طالب وطالبة في مؤسسات التعليم الخاص في إسرائيل، بالعودة إلى مقاعد الدراسة بشكل تدريجي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ويتم توزيع الطلاب على مجموعات صغيرة، تضم اثنين أو ثلاثة منهم على الأقصى، وتنظيم الدراسة في أيام معينة تحدد مسبقاً لكل منها، وذلك وفقاً للتعليمات الصحية الخاصة بالحفاظ على السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطن