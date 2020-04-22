الشرطة العسكرية بغزة: قمنا بتأمين وصول مساعدات أردنية لغزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال جهاز الشرطة العسكرية بوزارة الداخلية في غزة: إنه أمّن وصول شُحنة مساعدات أردنية لقطاع غزة.



وقال موقع داخلية غزة: "عملت الشرطة العسكرية بمعبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع إلى جانب أطقم هيئة المعابر، وشرطة المرور، على تأمين وتسهيل وصول شاحنات بمساعدات طبية وغذائية لصالح المستشفى الميداني الأردني، وجمعيات خيرية في غزة".



كما تم تسهيل مغادرة عشرات الأطباء والفنيين من طاقم المستشفى الميداني الأردني، عبر حافلات أردنية خاصة، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.



وقال مُسيّر جهاز الشرطة العسكرية، العقيد عمر أبو سنينة، إنه تم اتخاذ كافة إجراءات السلامة خلال تأمين وصول المساعدات، عبر إجراء تعقيم شامل للشاحنتين ومحتوياتهما.



وأضاف أبو سنينة، أنه تم تحويل الطاقم الفني المرافق للمساعدات إلى الحجر الصحي الاحترازي، داخل المستشفى الميداني الأردني بغزة.