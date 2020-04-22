توغل إسرائيلي محدود شرقي رفح

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.



وتوغلت سبع آليات عسكرية لمسافة محدودة شرقي المحافظة، وشرعت بعمليات تجريف وتمشيط شرقي المحافظة، وسط إطلاق نار متقطع.



وتشهد المناطق الشرقية الحدودية للقطاع بين الفينة والأخرى عمليات توغل وتجريف، تقوم بها قوات الاحتلال، وتمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم القريبة من السياج الفاصل لزراعتها والاستفادة منها.