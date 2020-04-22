إيران تُعلن إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء





وأشار إلى استقرار القمر في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.



رام الله - دنيا الوطنأطلق الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء، بنجاح.ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فإن الحرس الثوري قال: إنه تم إطلاق أول قمر صناعي عسكري إيراني "نور 1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين.