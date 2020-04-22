إيران تُعلن إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء
رام الله - دنيا الوطن
أطلق الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء، بنجاح.
ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فإن الحرس الثوري قال: إنه تم إطلاق أول قمر صناعي عسكري إيراني "نور 1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين.
أطلق الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء، بنجاح.
ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فإن الحرس الثوري قال: إنه تم إطلاق أول قمر صناعي عسكري إيراني "نور 1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين.
وأشار إلى استقرار القمر في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.
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