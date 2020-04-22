شهر رمضان يبدأ بأجواء خماسينية مغبرة ورياح قوية

رام الله - دنيا الوطنقال الراصد الجول الفلسطيني، ليث العلامي: إن "شهر رمضان المبارك، سيبدأ هذا العام بأحوال جوية خماسينية مُغبرة، وهبوب لرياح قوية، تؤثر بشكل واضح على الأجزاء الجنوبية من فلسطين بحلول ساعات المساء والليل، وبحدة أقل في بقية المناطق".وأضاف العلامي في منشور عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "تندفع خلف المنخفض الخماسيني كتلة هوائية باردة نسبياً، تُسبب انخفاضاً كبيراً وواضحاً على درجات الحرارة السبت".وأشار إلى أنه لا يُستبعد مع يوم السبت هطول زخات من الأمطار على فترات فوق بعض المحافظات، خاصة في شمال ووسط البلاد.وأوضح أنه قبل ذلك، تكون الأجواء حارة نسبياً الى حارة اليوم الأربعاء، وتنخفض الخميس، فيما تعود لترتفع الجمعة.