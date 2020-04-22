"الاتصالات": تشديد الرقابة على أداء شركات القيمة المضافة قبيل شهر رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

جددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التأكيد على ضرورة التزام الشركات، التي تقدم خدمات القيمة المضافة بالتعليمات والقرارات الوزارية واتفاقيات الرخص وملاحقها، عند نيتها بطرح أي مسابقات خلال شهر رمضان المبارك.



وطالبت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذه الشركات بالحصول على موافقة رسمية منها قبل طرح المسابقات، وأشترطت على الشركات أن تلتزم بالمعايير والمحددات التي تضعها الوزارات التي من بينها، وزارة الأوقاف والصحة والاقتصاد الوطني، بالإضافة لإدارة حماية المستهلك، وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة.



وأفاد المهندس محمد المدهون من وحدة الشكاوى بالوزارة، أنه يتوجب على الشركات إعلام المشترك بسعر رسالة الرد أو سعر دقيقة الاتصال، أو كلتاهما معاً، وأن يكون السعر شاملاً للضريبة.



وأضاف المدهون: يجب أن يتضمن إعلان الشركات عن المسابقات، كيفية عمل المسابقة وكيفية إختيار الفائزين، وتوضيح ماهية الجوائز بوصف دقيق، بما في ذلك عدد الجوائز المقدمة من طرفهم، فضلاً عن تحديد الموعد لإغلاق المشاركة.