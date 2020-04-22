شؤون فلسطينية

بعد ارتفاعه بالأيام الماضية.. تعرف على أسعار الدجاج في أسواق غزة

بعد ارتفاعه بالأيام الماضية.. تعرف على أسعار الدجاج في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الأربعاء 22/4/2020، ارتفاعاً حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم 11.5 شيكلاً، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 24 شيكلاً، وكبدة الدجاج 18 شيكلاً، وفخذ الدجاج 14 شيكلاً، وكيلو جناح الدجاج 10 شواكل.

وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:

1 - كيلو الدجاج حي 11.5 شيكلاً.

2 - كيلو استيكات 25 شيكلاً.

3 - دبوس الدجاج 15 شيكلاً.

4 - كيلو فخذ الدجاج 14 شيكلاً.

5- كيلو صدر الدجاج 24 شيكلاً.

6- كيلو كبدة الدجاج 18 شيكلاً.

7-  كيلو الشيش 25 شيكلاً.

8-.كيلو جناح الدجاج 10 شواكل.

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