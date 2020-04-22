الصين تُسجّل 30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





ومن بين الإصابات الثلاثين، 23 حالة وافدة من الخارج، وفق ما قالت لجنة الصحة الوطنية الخاصة بفيروس (كورونا) في بيان.





وأضافت: إن عدد مرضى الفيروس، الذين لم تظهر عليهم الأعراض ارتفع أيضاً إلى 42 بعدما سجل 37 في يوم الثلاثاء، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وارتفع العدد الإجمالي لإصابات فيروس (كورونا) في بر الصين الرئيسي إلى 82788، فيما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4632.





رام الله - دنيا الوطنسجلت الصين، اليوم الأربعاء، 30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، بارتفاع لعدد الإصابات مقارنة بيوم الثلاثاء.