استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

استشهد فجر اليوم الأربعاء، الأسير نور جابر البرغوثي (23 عاماً) من بلدة عابود قضاء رام الله، والمحكوم بالسّجن ثماني سنوات وهو معتقل منذ أربع سنوات.



وأكد نادي الأسير أن الأسير نور جابر البرغوثي، تعرض للإغماء الشديد أثناء تواجده في الحمام في قسم (25) في سجن "النقب الصحراوي"، تأخرت الإدارة في نقل الأسير، وإنعاشه التي جاءت بعد أكثر من نصف ساعة على حادثة فقدانه للوعي، واستجابت أخيراً بعد تكبيرات وصراخ الأسرى في القسم.



ووقال النادي: "إننا في نادي الأسير الفلسطيني والأسرى كافة في سجون الاحتلال نُحمل إدارة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي، جرّاء تقاعسها ومماطلته المتعمدة في إنقاذ حياته، واستمرارها في تنفيذ سياسة القتل البطيء بجملة من الأدوات الممنهجة".



ودعا نادي الأسير الفلسطيني على ضرورة الحذر من أي معلومات تحاول بثها إدارة سجون الاحتلال، وضرورة استقاء المعلومة من المصادر الرسمية فيما يتعلق بظروف استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي، الذي يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 شهيداً منذ عام 1967م.



يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما تزل تحتجز خمسة جثامين من الأسرى الشهداء، وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980 ، وعزيز عويسات الذي اُستشهد عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال العام المنصرم.