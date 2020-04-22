وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن استشهاد منفذ عملية الدهس والطعن شرق القدس

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن استشهاد منفذ عملية الطعن قرب (معاليه ادوميم) شرق مدينة القدس صباح اليوم



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت اليوم الأربعاء، أن مجنداً من "حرس الحدود" أصيب بجراح، جراء تعرضه للدهس والطعن من فلسطيني قرب (معاليه أدوميم) شرق القدس.



وفي تفاصيل الحدث، قال الموقع الإسرائيلي (حدشوت بتاخون سدي)،: إن فلسطينياً صدم بسيارته جندياً من "حرس الحدود" قرب (معاليه أدوميم) ثم خرج وقام بطعنه، وأصابه بجراح طفيفة-متوسطة.



وأضاف الموقع: تم إطلاق النار عليه من قبل الجنود واعتقاله، كما عثر معه على عبوة أنبوبية.





من جهته قال الهلال الأحمر إنه استلم بلاغاً باصابة شاب بالرصاص الحي على حاجز "الكونتينر".



يتبع..



رام الله - دنيا الوطن