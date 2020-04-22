شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: إصابتان بحادثي سير خلال الـ 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابتان بحادثي سير خلال الـ 24 ساعة بالقطاع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة المرور والنجدة، اليوم الأربعاء، إن هناك حركة مرورية اعتيادية، على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.

كما أشارت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.

وأضافت إدارة المرور: أنه تم لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل حادثي سير، نتج عنهما إصابتان فقط،  بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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