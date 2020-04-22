"الاقتصاد" بغزة تُصدر قراراً بشأن ارتداء الكمامات في المنشآت التجارية



وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في تصريح عبر موقع (فيسبوك): أنه وفقاً للقرار، يلتزم منتسبو الغرف التجارية، والتجار والباعة والعاملون في كافة الأسواق والمحال التجارية والمراكز التجارية، بارتداء الكمامة الطبية أثناء عملية التجارة والبيع والشراء، بالإضافة الي إجراءات السلامة الصحية.



وأوضح القرار، أن طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، ستقوم بمتابعة الالتزام بمقتضى هذه القرار، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.









رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، قراراً بشأن التزام أصحاب المنشآت التجارية بارتداء الكمامات للوقاية من الفيروسات.