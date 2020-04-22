بعد اتفاقه مع نتنياهو.. لابيد يشن هجوماً لاذعاً على شريكه السابق غانتس





واضاف زعيم (هناك مستقبل): أعتذر أمام كل من قمت بإقناعه بالتصويت لبيني غانتس، وحزب (أزرق أبيض)، ولم أفكر يوماً أنهم سيسرقون هذه الأصوات، ويمنحونها لنتنياهو.



وكان غانتس دافع مساء أمس، عن قراره تشكيل حكومة مع نتنياهو، وقال: إنه كان هناك من أراد أن نذهب إلى معركة انتخابية إضافية، ولكنه وزملاءه لم يريدوا أن يحصل ذلك، وأضاف أنه حان الوقت للوحدة في الشعب، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنشن رئيس حزب (هناك مستقبل) في إسرائيل، يائير لابيد، هجوماً لاذعاً على شريكه السابق في حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، بعد اتفاق الأخير مع زعيم حزب (ليكود) بنيامين نتنياهو، على تشكيل الحكومة الجديدة.ووصف لابيد الحكومة التي شكلها مع نتنياهو بحكومة خداع لم يسبق لها مثيل في تاريخ إسرائيل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وقال: إن هذه الحكومة متعددة الوزراء، لن تطبق أياً من الوعود التي قطعتها للناخبين، ولن تُعدّل "قانون القومية" وستُلغي اتفاق السلام مع الأردن.