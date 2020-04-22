الكشف عن تفاصيل لقاء إسرائيلي فلسطيني بشأن "كفر عقب"





وووفق (مكان) فقد أوضحت إسرائيل للسلطة الفلسطينية، أن الجهات المختصة الإسرائيلية هي التي ستطبق الإجراءات وستراقب عمل المحال التجارية في الساعات المحددة لها فقط وستقوم بتحرير مخالفات إذا لزم الأمر ذلك.





و"كفر عقب" تقع ضمن منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، مع وجوده خلف الحاجز الذي يفصل بين القدس ورام الله.



وتزعم المصادر الإسرائيلية بأن هذا اللقاء عقد، في أعقاب توجيه إسرائيل انتقادات إلى السلطة الفلسطينية لخرقها ما وصفتها السيادة الإسرائيلية في القرية من خلال نشاط عناصر أمنية عنها.





وقالت (مكان): إنه تم ابلاغ الجانب الفلسطيني أن بمقدوره العمل في مخيم قلنديا كونه يقع ضمن منطقة المصنفة "ج".



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مساء أمس، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في بلدة كفر عقب.





وأضافت أن بين المصابين طفل (6 سنوات)، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين، إلى 466 إصابة، منها 132 في شرقي القدس.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم الأربعاء، بأن ضباطاً إسرائيليين وفلسطينيين، التقوا أمس لمناقشة موضوع تقييد التنقل في "كفر عقب"، منعاً لتفشي فيروس (كورونا) المستجد.