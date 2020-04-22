أجواء حارة وجافة والحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 10 درجات

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو اليوم الأربعاء، حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء والليل إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



يوم الخميس، يكون الجو ربيعيا لطيفاً في معظم المناطق حيث ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



أما يوم الجمعة، يكون الجو جافاً وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج .