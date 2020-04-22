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موافقة من العاهل السعودي بشأن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين

موافقة من العاهل السعودي بشأن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين
رام الله - دنيا الوطن
وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، فجر اليم الأربعاء، على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين.

ووفق ما قالته رئاسة شؤون الحرمين في بيان، فإن العاهل السعودي وافق أيضا على تخفيفها إلى خمس تسليمات "مع استمرار تعليق دخول المصلين وذلك لمنع انتشار فيروس (كورونا)".

وكانت السلطات قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن وذلك خلال شهر رمضان لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.

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