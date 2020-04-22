دولي

أول تعليق من ترامب على تقارير إصابة زعيم كوريا الشمالية بمرض خطير

أول تعليق من ترامب على تقارير إصابة زعيم كوريا الشمالية بمرض خطير
ترامب وكيم
رام الله - دنيا الوطن
علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تقارير بشان إصابة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بمرض خطير.

وقال في مؤتمر صحفي عقده فجر اليوم،  أنه لا توجد حاليا أي تقارير مؤكدة تفيد بأنه أصيب بمرض خطير، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان لدى الإدارة الأمريكية معلومات بشأن صحة كيم جونغ أون.

وأضاف: "نحن لا نعرف. لدينا علاقات جيدة معهم، يمكنني أن أقول فقط إنني أتمنى له كل الخير"، مشيراً إلى أنه "إذا هو بالحقيقة في الحالة، التي تتحدث عنها تقارير إخبارية، فهذا خطير جدا. أتمنى له كل الخير"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتابع: "كانت هناك تقارير طبية خطيرة جدا، لكن لم يتم تأكيدها من قبل أحد. كانت أخبار حول ذلك في CNN، إلا انني لا أصدق كثيرا ما تنشره".

وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت تقارير قالت فيها إن زعيم كوريا الشمالية، أصيب بمرض وكان "في خطر كبير"، وتعرض مؤخرا لعملية جراحية خاصة بنظام القلب والأوعية الدموية.

إلا أن مسؤولين في الصين وكوريا الجنوبية أعربوا عن شكوكهم في أن كيم جونغ أون أصيب حقا بمرض خطير.

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