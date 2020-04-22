شؤون فلسطينية

شاهد: بطريقة سلام غريبة.. كيف ظهر اشتية وملحم بالإيجاز المسائي؟

شاهد: بطريقة سلام غريبة.. كيف ظهر اشتية وملحم بالإيجاز المسائي؟
رام الله - دنيا الوطن
ظهر رئيس الوزراء محمد اشتية، والناطق باسم حكومته إبراهيم ملحم، في الإيجاز الصحفي المسائي ليوم الثلاثاء، معاً وذلك بعد حادثة إحراج اشتية لمحلم أمام الصحفيين الاثنين.

وكان اشتية، قد طلب في الإيجاز الذي قدمه يوم الاثنين من ملحم رفع يديه من جيوبه أثناء إلقائه كلمته، الأمر الذي وضع ملحم بموقف محرج. 

وفي ايجاز الثلاثاء، التقى اشتية وملحم وأقدما على السلام بالأكواع، وهي الطريقة التي انتشرت في ظل تفشي فيروس كورونا، وسط ابتسامات وترحيب من اشتية وملحم. 

هذا وأهدى ملحم لرئيس الوزارء كتاب من تأليفه يظهر فيه واضعاً يديه في جيوبه، الأمر الذي دفع اشتية للتعليق: "هذه الوقفة جزء من شخصيته".

ووضع ظهور ملحم واشتية في المؤتمر الصحفي حداً للاشاعات التي جرى تداولها حول استقالة ملحم، إثر الموقف الذي تعرض له بالإيجاز الصحفي الاثنين.

 



 


أخبار ذات صلة

البطنيجي: الشرطة تتابع كافة إجراءات الوقاية والسلامة بظل (كورونا)

البطنيجي: الشرطة تتابع كافة إجراءات الوقاية والسلامة بظل (كورونا)

هيئة الأسرى: حالة من التوتر في قسم رقم 25 بسجن النقب

هيئة الأسرى: حالة من التوتر في قسم رقم 25 بسجن النقب

معاريف: مداولات إسرائيلية لبلورة مقترح لصفقة تبادل أسرى مع حماس

معاريف: مداولات إسرائيلية لبلورة مقترح لصفقة تبادل أسرى مع حماس

الخارجية: قرصنة أراض الحرم الابراهيمي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي

الخارجية: قرصنة أراض الحرم الابراهيمي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي

الرئاسة الفلسطينية تُهدد إسرائيل برد قوي وحاسم على سياسة الضم

الرئاسة الفلسطينية تُهدد إسرائيل برد قوي وحاسم على سياسة الضم

خمس إصابات في حوادث سير منفصلة بنابلس وقلقيلية وغزة

خمس إصابات في حوادث سير منفصلة بنابلس وقلقيلية وغزة

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس والحاجة أم ناصر أبو حميد

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس والحاجة أم ناصر أبو حميد

جيش الاحتلال يتخذ خطوة جديدة تجاه غزة بسبب فيروس (كورونا)

جيش الاحتلال يتخذ خطوة جديدة تجاه غزة بسبب فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

الخارجية: قرصنة أراض الحرم الابراهيمي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي

الخارجية: قرصنة أراض الحرم الابراهيمي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي

وزارة الخارجية والمغتربين: 973 إصابة و42 حالة وفاة في صفوف جالياتنا

وزارة الخارجية والمغتربين: 973 إصابة و42 حالة وفاة في صفوف جالياتنا

الشوا: نُتابع عن كثب التزام البنوك بتعليمات سلطة النقد

الشوا: نُتابع عن كثب التزام البنوك بتعليمات سلطة النقد

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية كوبر

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية كوبر

محافظ أريحا يُصدر قراراً يسمح لمصالح تجارية وزراعية بالعمل الجزئي بأيام محدودة

محافظ أريحا يُصدر قراراً يسمح لمصالح تجارية وزراعية بالعمل الجزئي بأيام محدودة

الصحة: خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بغزة والقدس

الصحة: خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بغزة والقدس

اشتية: قرار بإعادة الرسوم المدفوعة للمعتمرين ومن لم يستلمها يستطيع المطالبة بها بسهولة

اشتية: قرار بإعادة الرسوم المدفوعة للمعتمرين ومن لم يستلمها يستطيع المطالبة بها بسهولة

مركز الإعلام الحكومي: انتهينا من خطة الاستعداد لإجراء اختبارات الثانوية العامة بموعدها

مركز الإعلام الحكومي: انتهينا من خطة الاستعداد لإجراء اختبارات الثانوية العامة بموعدها

منوعات

انتهت المطاردات للأبد.. وفاة مخرج ورسام &#34;توم وجيري&#34;

انتهت المطاردات للأبد.. وفاة مخرج ورسام "توم وجيري"

رضوى شربيني تُودع جمهورها بالدموع.. ورسالة أخيرة للرجال

رضوى شربيني تُودع جمهورها بالدموع.. ورسالة أخيرة للرجال

لجين عمران تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

لجين عمران تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

قرار جيهان عبدالعظيم المُفاجئ يصدم جمهورها

قرار جيهان عبدالعظيم المُفاجئ يصدم جمهورها

وائل الإبراشي يقطع الصوت على أحمد عدوية بعدما شتم الدين على الهواء

وائل الإبراشي يقطع الصوت على أحمد عدوية بعدما شتم الدين على الهواء

&#34;مش هيلاقي يعيش&#34;.. محمد رمضان يكشف سبب صعوبة التمثيل مع عادل إمام

"مش هيلاقي يعيش".. محمد رمضان يكشف سبب صعوبة التمثيل مع عادل إمام

حنان تُرك تتصدر &#34;التريند&#34; بسبب تغريدة عن الحجاب

حنان تُرك تتصدر "التريند" بسبب تغريدة عن الحجاب

&#34;رامز مجنون رسمي&#34;.. صراخ وتهديد بالقتل وصعق بالكهرباء وهؤلاء أبرز الضحايا

"رامز مجنون رسمي".. صراخ وتهديد بالقتل وصعق بالكهرباء وهؤلاء أبرز الضحايا

هل أُصيب الشاب خالد بـ&#34;كورونا&#34; بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

هل أُصيب الشاب خالد بـ"كورونا" بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

عربي

الصحة السورية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 42

الصحة السورية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 42

الصحة المصرية: ارتفاع حالات الشفاء وتسجيل إصابات جديدة بكورونا

الصحة المصرية: ارتفاع حالات الشفاء وتسجيل إصابات جديدة بكورونا

الجزائر تسجل ثماني وفيات و93 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل ثماني وفيات و93 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: تعديل أوقات التجول خلال شهر رمضان

السعودية: تعديل أوقات التجول خلال شهر رمضان