شاهد: بطريقة سلام غريبة.. كيف ظهر اشتية وملحم بالإيجاز المسائي؟





وكان اشتية، قد طلب في الإيجاز الذي قدمه يوم الاثنين من ملحم رفع يديه من جيوبه أثناء إلقائه كلمته، الأمر الذي وضع ملحم بموقف محرج.





وفي ايجاز الثلاثاء، التقى اشتية وملحم وأقدما على السلام بالأكواع، وهي الطريقة التي انتشرت في ظل تفشي فيروس كورونا، وسط ابتسامات وترحيب من اشتية وملحم.





هذا وأهدى ملحم لرئيس الوزارء كتاب من تأليفه يظهر فيه واضعاً يديه في جيوبه، الأمر الذي دفع اشتية للتعليق: "هذه الوقفة جزء من شخصيته".





ووضع ظهور ملحم واشتية في المؤتمر الصحفي حداً للاشاعات التي جرى تداولها حول استقالة ملحم، إثر الموقف الذي تعرض له بالإيجاز الصحفي الاثنين.

















رام الله - دنيا الوطنظهر رئيس الوزراء محمد اشتية، والناطق باسم حكومته إبراهيم ملحم، في الإيجاز الصحفي المسائي ليوم الثلاثاء، معاً وذلك بعد حادثة إحراج اشتية لمحلم أمام الصحفيين الاثنين.