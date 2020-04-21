البطنيجي: الشرطة تتابع كافة إجراءات الوقاية والسلامة بظل (كورونا)

قال الناطق باسم الشرطة في غزة، العقيد أيمن البطنيجي، إن الشرطة قامت باتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة في منطقة سوق النصيرات وسط قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، وترتيب البسطات منعاً للاكتظاظ والازدحام.





وأضاف البطنيجي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "كما تم التوافق مع البلدية على إعادة وضع وترتيب البسطات بشكل متباعد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".





وتابع البطنيجي: "في هذا الإطار تتابع الشرطة تنفيذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة في ظل جائحة كورونا؛ حرصاً على سلامة أبناء شعبنا".

رام الله - دنيا الوطن