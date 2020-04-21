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الصحة السورية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 42

الصحة السورية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 42
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 42 حالة مؤكدة.

وأضافت أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم 42 حالة، شفيت منها 6ست إصابات وتوفيت ثلاث حالات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة نزار يازجي، شفاء حالة واحدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ست حالات.

وأشار يازجي إلى أن جميع الإصابات بفيروس كورونا التي تم الإعلان عنها هي في محافظتي دمشق وريفها ولا إصابات في المحافظات الأخرى حتى الآن، موضحا أنه عندما يتم تسجيل إصابات في أي محافظة سيتم الإعلان عن مكانها فورا.

وبين أن الوضع الصحي للحالات المصابة بكورونا والتي في حالة حرجة "لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة".

وأوضح الوزير أن خطورة انتشار فيروس كورونا ما زالت قائمة وليست بالقليلة، مشيرا إلى أن الإصابات ما زالت ترتفع بالعالم ومن الممكن أن تكون هناك إصابات في سوريا ولم تصلهم أو لم يعلموا بها، مشددا على أهمية وعي المواطنين في تجاوز هذه المرحلة.

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